Torino, più soldi per il sindaco. Aumentano anche gli stipendi dei consiglieri comunali

Più soldi in busta paga per il sindaco di Torino e per i consiglieri comunali, ma anche per quelli delle varie Circoscrizioni. Lo ha deciso il Governo Draghi con la legge Finanziaria, in accordo con l'Anci dopo una lunga trattativa.

In quanto primo cittadino, Stefano Lo Russo percepirà subito duemila euro al mese lordi in più rispetto al suo attuale stipendio di 9.123 euro lordi al mese. Dal 2024, però, lo scatto sarà addirittura di 4.500 euro, con il sindaco che andrà a ricevere ogni mese 13.800 euro lordi, quanto il presidente della Regione Albero Cirio.

L'aumento di stipendio - o di indennizzo, nel caso dei consiglieri delle Circoscrizioni - riguarderà tutti gli eletti, in misura proporzionale a quanto percepito finora. Tradotto in cifre, lo stipendio di un consigliere comunale passerà da 2.280 euro lordi al mese a 2.807, uno circoscrizionale da 889 euro lordi a 1.094.