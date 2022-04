L'1 e il 2 aprile a Torino due giornate dedicate alla prevenzione dei danni dell’udito in età scolare

La prevenzione è uno strumento essenziale per contrastare l'insorgere latente dei problemi uditivi, riconoscere i danni da rumore in età scolastica può evitare conseguenze che hanno dei riflessi sull'apprendimento e sul benessere complessivo delle alunne degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

A tal riguardo il prossimo 1° aprile su tutto il territorio Nazionale si svolgerà una manifestazione di sensibilizzazione sull’udito orientata alla ‘Prevenzione dei danni da rumore in età scolastica’. In occasione della campagna di sensibilizzazione l'ASL Città di Torino mette a disposizione, con accesso libero, gli ambulatori di Audiologia del Centro C.I.A.O. (Centro Infantile di Audiologia e Otologia) dell'Ospedale Martini e gli ambulatori di ORL del Poliambulatorio di Via Montanaro 60 e dell'Ospedale San Giovanni Bosco, con seguenti modalità:

Ospedale Martini - Via Tofane 71

- 1° aprile 2022: dalle Ore 12:00 alle 17.00

- 2 Aprile 2022: dalle Ore 9.00 alle 13.30

Poliambulatorio ASL Città di Torino - Via Montanaro 60

- 1° aprile 2022: Ore 12:00 - 17.00

Ospedale San Giovanni Bosco - Piazza del Donatore di Sangue 3

- 2 Aprile 2022: dalle Ore 9.00 alle 13.30

INFO E CONTATTI

audiologia.infantile@aslcittaditorino.it

otochirurgia.martini@aslcittaditorino.it