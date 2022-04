Borgo Filadelfia si interroga sullo strano caso delle biciclette in "eterna" vendita, attaccate al divieto di sosta

C'è una vicenda strana, che ormai da mesi si verifica in un anonimo tratto di strada di via Giordano Bruno. Una piccolezza, rispetto ai grandi temi: di sicuro una situazione che desta curiosità.



Si è persa ormai memoria di quando sia iniziata, ma si tratta sicuramente di oltre un anno fa: legate da una catena sottile al palo che sorregge il segnale di divieto di sosta, ci sono due o tre biciclette. Insieme a loro, un cartello con una scritta inconfondibile: "vendesi", accompagnata da un numero di cellulare.



Si tratta di bici da adulto, uomo o donna, sia da città che mountain bike. Ma ci sono (a volte) anche biciclette da bambino. La cosa curiosa è che, però, le bici in vendita siano lì ormai da tempo. Ignoto il proprietario (o quantomeno il venditore), ignoto il giro d'affari, ma quel che appare più certo è che le biciclette, a rotazione, siano più o meno sempre le stesse. Come se ciclicamente - è il caso di dirlo - venissero alternate in questa improvvisata vetrina urbana.



Di certo, non devono destare un interesse così enorme sul mercato dell'usato delle biciclette, visto che ormai il palo-bacheca fa il suo (secondo) lavoro da tempo. Oppure i "rifornimenti" arrivano in maniera così costante da non lasciare mai la vetrina sguarnita.



Non si sa. Intanto, giorno dopo giorno, le biciclette stanno lì. In cerca di acquirenti.