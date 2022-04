Cronaca di Torino, arrestato ecoterrorista della Its sudamericana Individualistas Tendiendo a lo Salvaje

Dal Sud America a Torino . E’ finita in manette la storia di un uomo arrestato questa mattina a Torino, perché probabile componente dell’organizzazione ecoestremista Individualistas Tendiendo a lo Salvaje , la Its.

Cronaca di Torino, arrestato ecoterrorista

L’organizzazione, nata in Messico e attiva in Sud America, è ritenuta dagli inquirenti responsabile di oltre 100 attentati in diverse parti del mondo. L’indagato è stato arrestato dalla polizia torinese, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal già di Torino. Nei suoi confronti si ipotizza il reato di associazione con finalità di terrorismo. L’operazione è stata condotta dalla Digos di Milano e dal Servizio per il Contrasto dell’estremismo e del terrorismo.