Messer Tulipano: la 22esima edizione con oltre 100 mila bulbi fioriti

Non è primavera senza Messer Tulipano. La grande manifestazione nel parco del castello di Pralormo da 22 anni annuncia la bella stagione con la straordinaria fioritura di oltre 100.000 tulipani e narcisi.

Il piantamento è sempre rinnovato nelle varietà e nel progetto del colore, ed ospita tra le tante varietà curiose, una collezione di tulipani neri e un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani pappagallo, ai viridiflora, ai tulipani fior di giglio ed ai frills dalle punte sfrangiate.

La manifestazione coinvolge tutto il parco. Progettato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, artefice dei più importanti parchi all’inglese delle residenze sabaude, ospita aiuole dalle forme morbide e sinuose, progettate ponendo particolare attenzione a non alterare l’impianto storico e prospettico.

Ogni anno accanto al nuovo piantamento e al parco fiorito viene affiancato un argomento collaterale. Per la XXII edizione è stato scelto come tema collaterale quello delle “Farfalle”. Studiosi, esperti, musei, ma anche creativi fra cui stilisti ed artisti sviluppano il tema per i visitatori.

Accanto alla passeggiata nel parco tra i colori dei tulipani, ogni anno la manifestazione propone anche esposizioni a tema e allestimenti.