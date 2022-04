Moncalieri, nuovo organigramma del Pd locale: Roberto Solferino diventa segretario

Dopo la recente elezione dell'ex senatrice Elena Fissore a presidente dell'assemblea dem e la nomina di Piero Borla come tesoriere, prende forma così anche il motore politico dei democratici, strutturato in cinque dipartimenti tematici interconnessi che supporteranno i progetti politici del segretario dialogando costantemente con le centinaia di iscritti al partito e la cittadinanza di Moncalieri.

"Ho scelto un mix di competenza, esperienza e novità - afferma Solferino - abbiamo bisogno di nuova linfa per costruire un partito davvero aperto e inclusivo. Non voglio lasciare indietro nessuno: tutti sono chiamati, se lo desiderano, a dare il loro contributo personale per far crescere e innovare sempre più la nostra città".