Covid, in Piemonte l'emergenza "finisce" con il tasso di incidenza più basso d'Italia. Ma l'Rt non lascia sereni [VIDEO]

L'emergenza non finisce per decreto, come ha ribadito il governatore Alberto Cirio. Ma intanto il Piemonte si presenta alla fine dello Stato di Emergenza con numeri significativi.

L'incidenza più bassa d'Italia

"Abbiamo 450 casi ogni centomila abitanti, l'incidenza più bassa d'Italia - sottolinea il presidente - E una percentuale dell'8,8% dell'occupazione letti: insieme a Lombardia e Veneto siamo le uniche tre regioni sotto il 10. E poi il 3,5 % di occupazione di terapie intensive (valore nazionale 4,8%), anche se abbiamo un Rt di 1,32 e una positività ai tamponi del 17%".

Vaccini: chi sono gli irriducibili

I numeri parlano anche della situazione della campagna vaccinale. Su 3,8 milioni di aderenti la popolazione vaccinata è pari al 96,2%, mentre l'84,3% ha fatto in ciclo vaccinale completo. Gli irriducibili sono 358mila (106mila over 50 e 109mila tra i 5 e gli 11 anni). "Continuiamo a contattarli - sottolinea Cirio - per cercare di convincerli che è importante vaccinarsi, ma purtroppo con il nuovo impianto di regole questo non è facile".

Con 2,8 milioni di terze dosi, con una copertura dell'86,2%, il Piemonte è comunque la seconda regione d'Italia dietro la valle d'Aosta. Ma è soprattutto un grafico, a mostrare in tutta la sua evidenza quanto la "percezione" sia stata decisamente differente rispetto allo stato dei fatti. I mesi del 2020, che hanno messo in ginocchio il sistema, ora appaiono un piccolo scostamento statistico, soprattutto se paragonati al picco dell'ultima ondata: imponente, ma dall'incidenza minima nei ricoveri.

Il contagio però non si ferma

I numeri sono però gli stessi che non consentono di rilassarsi del tutto. "Con un RT superiore all'1, questo vuol dire che i contesti aumentano - spiega l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi - È fisiologico, se si allentano le restrizioni. Speriamo che la curva torni ad abbassarsi, ma stiamo già contattando le case farmaceutiche per farci trovare pronti in autunno, sperando di non dover utilizzare nulla".

