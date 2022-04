Domenica in programma la Vivicittà: come cambia la viabilità

Domenica 3 aprile, nella parte Est della Città, con un percorso che si snoderà prevalentemente all’interno del Parco del Valentino, avrà luogo a Torino la gara podistica VIVICITTA’.

La gara avrà inizio alle ore 9.30 con partenza e arrivo in Viale Mattioli. La durata prevista della manifestazione è di circa 2 ore e non avrà un grande impatto sulla viabilità.

A partire dalle ore 9.15 e fino alla fine della manifestazione (prevista per le 11.15), il Ponte Isabella sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Per attraversare il fiume Po si potranno utilizzare i Ponti Balbis, Umberto I e Vittorio Emanuele. Anche il tratto di Corso Dante compreso tra Corso Massimo d’Azeglio e il Fiume Po sarà chiuso in direzione Corso Massimo d’Azeglio.

Il percorso di gara sarà il seguente: PARTENZA viale Mattioli; viale Virgilio (dir. nord) tutto sino all’Arco all’Arma di Artiglieria (passaggio lato ovest); carreggiata laterale sud di c.so V. Emanuele II in senso opposto di marcia sino intersezione c.so M. d’Azeglio; viale pedonale di c.so M. d’Azeglio (lato sud est contromano) sino all’imbocco di piazza Rita Levi Montalcini; viale Boiardo; viale Turr ; viale Virgilio (dir. nord) tutto sino all’Arco all’Arma di Artiglieria (passaggio lato ovest); carreggiata laterale sud di c.so V. Emanuele II in senso opposto di marcia sino intersezione c.so M. d’Azeglio; viale pedonale di c.so M. d’Azeglio (lato sud est contromano) sino all’imbocco di piazza Rita Levi Montalcini; carreggiata laterale sud-est di c.so M. d’Azeglio (lungo padiglione Torino Esposizioni); v. F. Petrarca (dir. sud-est); c.so Sclopis (fino a ingresso fontana 12 mesi); viale Boiardo (dir. sud); viale Marinai d’Italia; pista ciclabile lungo Po (dir. sud-est) ritornando sul pedonale di c.so Galileo Galilei (dir. nord-est) fino a Marinai d’Italia per imboccare la carreggiata est di Galileo Galilei (dir. nord-est); rotonda c.so Dante imbocco Ponte Isabella (dir. est); pedonale di c.so Moncalieri (dir. nord verso circolo Eridano); discesa verso lungo Po Sardegna (dir. nord- est); imbocco ponte Umberto I (marciapiede ovest); viale Cagni; viale Virgilio per arrivare in viale Mattioli; ARRIVO.

La Centrale Operativa della Polizia Municipale (linea telefonica 011.011.1) risponderà alle richieste dei cittadini sui percorsi consigliati.