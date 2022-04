Chicchi grandi come ciliegie: sul Chierese arriva la grandine. Strade imbiancate alle porte di Torino

Una violenta grandinata si è abbattuta oggi pomeriggio sul Chierese, con chicchi di ghiaccio grandi come ciliegie. Mentre a Torino città è arrivata la pioggia , in molti quartieri davvero debole, in tutte le zone limitrofe c'era la neve. Strade imbiancate e forte vento, ma anche un brusco calo delle temperature.

I comuni più colpiti sono stati Chieri, Poirino e Pralormo, ma la neve è arrivata fino a Carmagnola, Villar Perosa, in Val Chisone e nella bassa Val di Susa. A Carignano si sono registrate forti raffiche e una bufera a Susa, mentre la strada provinciale che collega Carmagnola a Poirino è completamente imbiancata dai grossi chicchi di ghiaccio.

Confagricoltura ha subito lanciato l'allarme: "Dopo oltre 110 giorni di siccità l'agricoltura piemontese subisce i danni del maltempo, a causa delle forti raffiche di pioggia e soprattutto delle grandinate", ha spiegato il direttore Ercole Zuccaro. "La situazione è critica perché le precipitazioni si sono rivelate particolarmente violente: a Pralormo sono scesi chicchi di grandine grossi come uova. I nostri tecnici sono tutti al lavoro per i primi sopralluoghi, ma per una stima dei danni occorreranno alcuni giorni". Il presidente Enrico Allasia ha invece evidenziato che “le colture maggiormente danneggiate sono gli orti in pieno campo e i frutteti. E la beffa è che, a oggi, non si è ancora aperta la campagna per l'assicurazione agevolata delle colture". In queste ore la preoccupazione degli agricoltori è anche rivolta alle gelate che potrebbero verificarsi nelle prossime ore, producendo ulteriori danni.