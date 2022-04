San Mauro, disagi a causa dei lavori Smat: distribuita in piazza l'acqua potabile

Disagi per la cittadinanza, oggi a San Mauro. A causa di alcuni lavori effettuati dalla Smat, infatti, il Comune ha sconsigliato l'uso di acqua presa dai rubinetti di casa. Non sono mancate, infatti, segnalazioni di acqua scura uscita dai tubi domestici.



In attesa del via libera, però, l'amministrazione ha cercato di porre rimedio distribuendo nel pomeriggio dispenser di acqua potabile in piazza Mochino.



Emergenza rientrata nel pomeriggio: il fenomeno si è progressivamente risolto. L'acqua erogata è tornata potabile e può essere utilizzata con l'accortezza di farla scorrere brevemente.