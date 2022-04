Un nuovo spazio alberato nel giardino Magliano

Giovedì 7 aprile alle 10 si terrà l'inaugurazione di un nuovo spazio alberato presso il giardino Terenzio Magliano di corso Belgio angolo via Pallanza.

La messa a dimora delle essenze arboree è stata realizzata dall’area Verde della Città di Torino in collaborazione con la Circoscrizione 7 e rientra nell’ambito dell’iniziativa “Regala un albero alla tua Città”, attraverso cui la società GAe Engineering ha donato 12 nuove piante (5 aceri rossi e 7 Liquidambar) in ricordo di Mirna Terenziani.

"Grazie alla donazione di GAe Engineering i frequentatori del giardino Magliano potranno godere dei benefici portati dai nuovi alberi - ha commentato l’assessore Francesco Tresso -. Contribuire alla cura e alla salvaguardia del patrimonio verde urbano, in questo caso onorando la memoria di una persona cara che non c'è più, è un gesto concreto di amore verso la propria città che tutti i cittadini e i soggetti privati possono fare grazie all'iniziativa ‘Regala un albero alla tua Città'".

"Nei mesi scorsi - dichiarano il presidente Luca Deri e i coordinatori Marta Sara Inì e Beppe Cammarata - abbiamo effettuato dei sopralluoghi con GAe Engineering per individuare l’area verde più consona per la piantumazione delle nuove piante ed abbiamo individuato il contesto dei giardini Terenzio Magliano come luogo ideale per ospitare i dodici alberi che andranno ad impreziosire uno spazio verde all’interno del quale sono presenti anche due aree giochi".