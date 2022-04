Rivoli, torna l'appuntamento con International Street Food e Rivoli Flower

Il primo appuntamento dell’anno è in programma da venerdì 8 a domenica 10 aprile, con l’International Street Food in piazza Martiri a Rivoli. Per tre giorni, dalle 11 del mattino fino alla mezzanotte, la centrale piazza rivolese si trasforma per ospitare gli stand del cibo di strada, tante prelibatezze da tutto il mondo da gustare passeggiando per il centro storico. Inoltre domenica, dalle 10 alle 19, in via Piol ci sarà Rivoli Flower affiancando così allo street food un’esposizione di fiori, piante, prodotti tipici e prodotti artigianali. Il piccolo mercatino della domenica, organizzato in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica, si svolgerà all'inizio della centralissima via pedonale, dove turisti e rivolesi potranno trovare colori e profumi che li accompagneranno anche tra i negozi di via Piol e piazza Portici. Rivoli Flower sarà un’importante opportunità per il pubblico di conoscere e avvicinarsi alle imprese attraverso prodotti naturali e di qualità. Un’occasione quindi per parlare di ambiente e per promuovere turisticamente Rivoli e i suoi dintorni, avvicinando i visitatori alle eccellenze del territorio. Verranno adottate tutte le misure necessarie per il rispetto delle normative vigenti.