A Nichelino sport e solidarietà vanno a braccetto con il Memorial Antonio Bianco

E' in programma nella serata di oggi, sabato 2 aprile, la quarta edizione del torneo triangolare di Calcio a 8 dedicato alla memoria dell’Appuntato scelto Antonio Bianco, figlio dell’ex maresciallo dei Carabinieri di Nichelino Gaetano Bianco, prematuramente scomparso.

Raccolta fondi e donazioni

L'appuntamento è presso l’impianto comunale Gaetano Scirea di ASD Onnisport (Via Berlinguer, 40), con il calcio d’inizio fissato per le ore 19.30. A fischiarlo ci sarà l’ex arbitro internazionale Pier Luigi Pairetto mentre, sul campo, si affronteranno tre squadre: la Rappresentativa Carabinieri Tenenza di Nichelino e Compagnia di Moncalieri, le Poste Italiane di Torino e la C.R.I. - Croce Rossa Italiana di Nichelino. Le premiazioni sono previste per le ore 20.30.

È possibile fare una donazione libera che verrà interamente devoluta all’Associazione “Il Raggio di Sole” di Nichelino, impegnata nel sostegno dei progetti psico-educativi rivolti a bambini speciali.

La valenza sociale dell'iniziativa

"Questo torneo – commentano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessore allo Sport Franco Di Lorenzo – non è solo una partita di calcio ma la celebrazione del ricordo vivo di Antonio Bianco. Siamo giunti alla quarta edizione che rilancia, ancora una volta, grande partecipazione e sentimento per un incontro che, attraverso l’unione e la condivisione dello sport, stringe tutta la comunità alla sua memoria. Perché, su questo campo, vogliamo giocare per lui, ma soprattutto con lui".