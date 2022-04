L'emergenza è finita, ma il Covid non è scomparso: in Piemonte crescono positivi e ricoveri

Fine emergenza, ma il Covid non è scomparso: in Piemonte crescono positivi e ricoveri

Da due giorni il Piemonte e il resto dell’Italia non sono più in uno stato d’emergenza causa Covid. Pensare però che il virus sia “sparito” sarebbe fuorviante: a ricordarlo, i dati della situazione epidemiologica rilasciati dalla Regione.

Sono infatti 2.665 i nuovi casi di Covid di oggi (ieri erano stati 2.588). 33.999 i tamponi eseguiti, con una percentuale di positivi del 7,8%. Leggero incremento anche dei ricoveri in Piemonte: gli ordinari sono 602 (+6 rispetto a ieri), mentre le persone attualmente in terapia intensiva 28 (+2 rispetto a ieri). Da registrare anche cinque decessi per Coronavirus.

Dati non allarmanti, ma che inducono comunque alla prudenza.

2.286 i vaccini somministrati, di cui 135 prime dosi, 380 seconde e 1.709 terze. Dall’inizio della campagna inoculate 9.789.496 dosi, di cui 3.328.241 come seconde e 2.837.197 come terze. Finora somministrate 18.975 quarte dosi agli immunodepressi (62 oggi) e 2.883 dosi di Novavax.