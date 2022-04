Un albero per Stefano Bianco, giovane pilota del motomondiale scomparso in un tragico incidente

Un albero per Stefano Bianco

Un albero per Stefano Bianco. E’ stato piantato ieri, all’interno del parco Castelverde, a due passi dal cippo commemorativo, l’albero per ricordare il giovane pilota settimese del motomondiale che perse la vita in un drammatico incidente nel marzo 2020.

Alla cerimonia ha presenziato Daniele Volpatto, assessore allo Sport del Comune di Settimo Torinese, che ha voluto ricordare quei giorni difficili e lo spirito del ragazzo: “Stefano aveva il polso, una famiglia che lo seguiva e che gli ha sempre fatto capire che si doveva correre in pista e non in strada: la sua idea era quella di realizzare qui una pista, ne parlammo tre settimane prima del tragico incidente”.

“L’idea dell’albero mi piace molto, perché piantare una vita in un periodo in cui l’uomo sembra distruggere tutto, è un’idea meravigliosa. Sono le persone che fanno importanti i luoghi, ognuno nel suo passaggio lascia qualcosa di importante e lui ha lasciato qualcosa che rimarrà nella storia” ha concluso Volpatto.

Viva nei ricordi di parenti, amici e di tutta la comunità settimese la memoria di quel giovane strappato alla vita dall’incidente stradale avvenuto tra Mappano e Leinì senza alcuna colpa, come poi stabilito dagli accertamenti della polizia municipale: quel giorno, il biker stava viaggiando a una velocità consentita.