La Scialuppa CRT Onlus: nel prossimo cda entrano Anna Maria Di Mascio e Luigi Tarricone

Designati i componenti del prossimo consiglio di amministrazione de La Scialuppa CRT Onlus – Fondazione antiusura, che la Fondazione CRT ha costituito nel 1988 e da allora continua a sostenere generosamente per prevenire la diffusione della piaga dell'usura in Piemonte e Valle d'Aosta.

I designati dalla Fondazione CRT sono Ernesto Ramojno (indicato come presidente), Marcello Callari (vice presidente), Luciana Malatesta (consigliere delegato) e Anna Maria Di Mascio , consigliere di amministrazione dell'ente torinese di via XX Settembre.

Per il collegio sindacale sono stati designati Piera Braja , indicata come presidente, Luigi Tarricone e Luciano Cagnassone .

Le new entry sono Anna Maria Di Mascio e Luigi Tarricone. Tutti gli altri designati fanno già parte del consiglio di amministrazione uscente, così come è interamente confermato il vertice de La Scialuppa CRT Onlus con il commercialista torinese Ramojno presidente (lo è dalla costituzione della Fondazione antiusura), Callari vice e Malatesta consigliere delegato. Nuovo, invece, l'incarico di presidente del collegio sindacale a Piera Braja, che subentra a Giacomo Zunino, indisponibile per un ulteriore mandato.