Movida in Vanchiglia, residenti stremati: “Pronti a chiedere la sospensione di Lo Russo” [VIDEO e FOTO]

Fuochi d’artificio e urina. Ubriachi e schiamazzi. Non ne possono più i residenti del quartiere Vanchiglia che, stremati dalla movida incontrollata, sono pronti a giocarsi ogni carta per vedere rispettato il loro diritto al riposo. Anche chiedere la sospensione del sindaco Stefano Lo Russo.

Pronti a chiedere l’applicazione dell’articolo 141 Tuel

Ad annunciarlo sono i manifestanti riunitisi sotto Palazzo Civico, durante il Consiglio Comunale: “siamo pronti a chiedere l’applicazione dell’articolo 141 Tuel perché il sindaco venga sospeso dal suo ruolo per sei mesi”. Il motivo? La non tutela della sicurezza dei cittadini, spiegano. Se la sospensione appare un’ipotesi lontana e remota, la richiesta la dice lunga sul disagio vissuto da chi deve fare i conti ogni notte con la mala movida.

Le richieste: controlli più serrati e sgravi fiscali per i commercianti

Un fenomeno ormai totalizzante, che si manifesta quasi tutti i giorni della settimana. I residenti si definiscono sfiniti, stufi e sfiduciati. Le richieste? Sempre le stesse: la chiusura alle 21 dei minimarket, l’individuazione di nuove aree dedicate alle movida lontane dalle abitazioni, sgravi fiscali per i commercianti e controlli più serrati.

"Questa non è più vita"

La testimonianza della titolare dell’hotel dei Pittori, con affaccio su corso Regina Margherita, rispecchia alla perfezione il disagio patito da chi vive la zona interessata dalla movida: “Questa non è vita: ormai le forze dell’ordine ci staccano il telefono in faccia. I miei clienti mi chiedono indietro i soldi, ci dicono che dovevamo avvertirli di essere in una zona malfamata. Vanchiglia non è mai stata così”.

A far infuriare ancora di più i residenti, la proroga della gratuita dei dehors, considerati parte del problema. Dopo mesi di proteste, i residenti di Vanchiglia sono pronti a passare all’azione pur di farsi ascoltare dal sindaco Lo Russo. Pur di tornare a dormire e a riposare.

Comune: "Pene più severe per chi non rispetta le regole"

I residenti sono poi stati ricevuti dagli assessori Paolo Chiavarino (Commercio) e Gianna Pentenero (Sicurezza). Ai manifestanti è stata ribadita la volontà di intensificare i controlli da parte di tutte le forze dell'ordine, oltre alla necessità di creare spazi dedicati al divertimento lontani dalle zone ad alta densità abitativa. Gli assessori hanno poi confermato di pensare a pene più severe per i locali e attività che, in modo reiterato, non rispettano le regole: “Stiamo valutando la possibilità di una sospensione di 30 giorni, invece che dei 3 attuali, per i più recidivi alla violazione della normativa”.