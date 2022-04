Tempo libero e solidarietà: un successo il mercatino della Croce Rossa a Settimo Torinese [FOTO]

Settimo dal cuore d'oro. È stato un successo di solidarietà il mercatino di beneficenza organizzato per il fine settimana a Settimo Torinese con la presenza della Croce Rossa. Appuntamento in via Castiglione.



"Organizziamo questa manifestazione due volte all'anno per poter raccogliere i fondi sia per le famiglie bisognose di Settimo, sia per supportare le nostre attività - spiega la presidente della Croce Rossa di Settimo, Marina Losco -. C'è stata una buona affluenza e siamo molto soddisfatti. I cittadini hanno accolto benevolmente questa iniziativa che la pandemia ci aveva costretto a fermare per due anni".



Il prossimo appuntamento è fissato per ottobre: "Ci stiamo già organizzando per esserci tutti", conclude la presidente.