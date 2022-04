Dehors Torino, suolo pubblico gratis per i "pandemica" fino al 30 giugno. Rilascio di permessi semplificato

Approvata l a nuova delibera sui dehors di Torino. Dopo mesi di confronto con le associazioni di categoria questa mattina la giunta, su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, ha approvato l'atto. E sono confermate le buone notizie per i ristoratori e proprietari di locali che avevano messo un dehors “straordinario” durante la pandemia: il Comune ha prorogato fino al 30 giugno la gratuità del suolo pubblico. Un mese in più rispetto alla deadline inizialmente prevista del 31 maggio. La motivazione della concessione?

Ma non è l'unica novità. Per snellire le pratiche il Governo ha lanciato il portale Impresainungiorno, che il Comune di Torino adotterà per la presentazione delle istanze per ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico per l’allestimento di dehors ordinari.