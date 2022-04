Tragedia sulla Torino-Milano: un furgone si schianta contro un camion. Due morti

Uno schianto violento e due persone che hanno perso la vita. È successo questa mattina sulla Torino-Milano, all'altezza di Vicolungo, dove un furgone si è schiantato contro un mezzo pesante.

Ancora da chiarire la dinamica e le cause che hanno portato all'incidente, ma sul furgone viaggiavano 4 persone e due hanno perso la vita. I mezzi stavano viaggiando in direzione Milano.



Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e della Polizia Stradale. Due feriti sono stati portati via in codice giallo.