Sequestra fidanzata ed è recidivo, confermato arresto per 26enne di Ciriè

Convalidato l'arresto del 26enne di Ciriè che la scorsa settimana aveva sequestrato per una notte una 20enne di Torino con la quale aveva appena iniziato una relazione. Lo ha deciso oggi il Gip del Tribunale di Ivrea, Marianna Tiseo, anche in virtù di una serie di precedenti specifici.

Altri episodi in passato

Il 26enne, infatti, era già finito nei guai alcuni anni fa per stalking nei confronti di una ragazza a Torino e in altre due occasioni, a Ciriè e a Pinerolo, per aver picchiato e sequestrato altre due coetanee. Per due volte era stato oggetto di provvedimenti che gli vietavano di avvicinarsi o contattare le sue ex.

La scorsa settimana, dopo la cena con la 20enne, il ragazzo ha perso la testa ed ha iniziato a picchiarla e a minacciarla di morte con un coltello.