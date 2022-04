Tensioni tra No Green Pass e Polizia, piazza del Comune sgomberata in attesa di Draghi [FOTO e VIDEO]

Tensioni in via Palazzo di Città tra la polizia e i no Green Pass, in attesa dell'arrivo del Premier Mario Draghi a Torino. Questo pomeriggio alle 15 il Presidente del Consiglio sarà in Sala Rossa per sottoscrivere con il sindaco Stefano Lo Russo il “Patto per Torino”, i fondi straordinari messi a disposizione dal Governo nazionale per quelle città fortemente indebitate.