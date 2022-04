Druento: Frank Gambale suonerà alla Vertigo Rock Arena

Venerdì 22 aprile, alle 22.00, si terrà il concerto di Frank Gambale alla Vertigo Rock Arena di Druento, in occasione del tour All Stars Sweeping Across Europe. Si tratta del primo grande evento che anticipa la stagione estiva del locale torinese (Toradio è media partner), il quale anche per questo 2022 ha confezionato un palinsesto ricco di personalità del mondo della musica e dello spettacolo.

Di origine italiana, il chitarrista iniziò a suonare la chitarra all’età di sette anni, influenzato dal modo di suonare il blues dei grandi divi come Jimi Hendrix, John Mayall, Eric Clapton e Jerry Garcia dei Grateful Dead. In seguito, durante l’adolescenza, scoprì la musica degli Steely Dan, di

Michael Brecker e di Chick Corea che gli fornirono il primo approccio jazzistico. Nel 1982 Frank Gambale decise di approfondire lo studio della chitarra presso il Guitar Institute of Technology (GIT) di Hollywood, dove si diplomò con successo e rimase come insegnante per 4 anni.

Il successivo incontro con Chick Corea segnò una svolta nella sua carriera; iniziarono sei anni di intenso lavoro che lo fecero conoscere al mondo, gli fruttarono 5 dischi, un “Grammy Award” e due “Grammy Nominations”. I suoi impegni in ambito musicale sono andati oltre la pura attività di musicista: case costruttrici di chitarre elettriche e di strumenti elettronici di fama mondiale (come le giapponesi Ibanez e Yamaha) hanno ottenuto la sua consulenza ed il suo nome per progettare e lanciare sul mercato diversi nuovi modelli di chitarre e di accessori elettronici di grande successo.

Oltre a moltissimi altri dischi e collaborazioni con nomi famosi, legati ai più svariati generi musicali, Frank Gambale ha prodotto video didattici, ha girato il mondo con la sua band, è a capo del dipartimento di Chitarra della nuova scuola di musica di Los Angeles chiamata “L.A. Music Academy” (LAMA), dove partecipa attivamente alla stesura dei programmi, alla selezione degli insegnanti, ed all’insegnamento stesso. Dal 2001 continua una stretta collaborazione tra Frank Gambale e uno dei più grandi chitarristi classici viventi, Maurizio Colonna, duetto acustico che ha portato alla nascita di ben tre album (2 studio ed uno live) e ad una serie continua di concerti.

Per info e prenotazioni è possibile consultare il sito www.vertigospettacoli.it , oppure chiamare allo 011 242 5792.

Tickets acquistabili al seguente link: https://www.vertigospettacoli.it/event/frank-gambale/?section=tickets.

La Vertigo Rock Arena si trova in via Alessandro Volta 28, a Druento