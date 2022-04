Elkann: "Importante Draghi a Torino: governo, Regione e città sulla stessa lunghezza d'onda, come con Stellantis"

"La visita di oggi da parte di Draghi a Torino è molto importante. Dimostra come il Paese, la Regione e la Città stiano lavorando bene insieme. È la premessa per fare bene per la città: anche con noi si è aperto un ottimo dialogo". Così John Elkann, presidente di Exor e Fondazione Agnelli, in occasione dell'iniziativa "Livemotiv", evento organizzato da Fondazione Agnelli e dedicato a musica e giovani, oltre alla memoria di Gianluigi Gabetti.