Oggi a Torino taxi fermi contro Draghi: le auto bianche in piazza Vittorio danno il via alle proteste

I taxisti in presidio invadono piazza Vittorio Veneto e segnano l'avvio delle proteste per l'arrivo del Premier Mario Draghi in città. Questo pomeriggio alle 15 il Presidente del Consiglio sarà in Sala Rossa per sottoscrivere con il sindaco Stefano Lo Russo il “Patto per Torino”, i fondi straordinari messi a disposizione dal Governo nazionale per quelle città fortemente indebitate. Protesta contro il Ddl Concorrenza

E le auto bianche, dopo aver bloccato ieri per ore in 700 la tangenziale, oggi si fermano. Questa mattina 600 vetture hanno occupato il "salotto buono" del capoluogo piemontese. Una manifestazione contro il ddl Concorrenza del governo Draghi. Nello specifico viene chiesto il ritiro dell'articolo 8 con il quale - secondo la categoria - si va a deregolamentare il settore, a favore delle multinazionali. L'articolo prevede una riforma del trasporto pubblico non di linea, quindi taxi e Ncc. Taxi Torino: "Tariffe stabilite dal Comune"