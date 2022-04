Eurovision Song Contest Torino: da domani biglietti in vendita, le info. Al Pala Alpitour e Valentino i food truck

La corsa al biglietto per gli Eurovision Song Contest Torino è ufficialmente ai nastri di partenza. Domani infatti i ticket del festival internazionale canoro - in programma al Pala Olimpico il 10, 12 e 14 maggio - saranno in vendita su TicketOne, unico rivenditore ufficiale dell'evento.

Biglietti di Eurovision a Torino: quando escono

I tagliandi saranno acquistabili dal 7 aprile: ad annunciarlo il sito ufficiale di Eurovision. Tre le serate in programma: nella prima, 17 nazioni si contenderanno un posto nel gran finale: Albania, Lettonia, Svizzera, Slovenia, Bulgaria, Moldavia, Ucraina, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Danimarca, Armenia, Austria, Croazia, Islanda e Grecia. La seconda semifinale vedrà la partecipazione di altri 18 paesi: Australia, Georgia, Cipro, Serbia, Finlandia, Azerbaigian, San Marino, Israele, Malta, Montenegro, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Belgio, Macedonia del Nord, Svezia, Estonia e Irlanda. L’ambizione è quella di partecipare alla finalissima, quando 25 nazioni si sfideranno per alzare il trofeo, un anno dopo la vittoria dei Maneskin. Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito sono già di diritto iscritte alla finalissima.

Biglietti di Eurovision a Torino: quanto costeranno

I prezzi non sono ancora stati svelati: è quindi necessario guardare al passato, alla precedente edizione, per provare a intuire qualcosa. I ticket potrebbero avere un costo variabile, a seconda della serata di partecipazione. A Rotterdam i ticket per la finalissima in parterre erano stati messi in vendita a prezzi compresi tra i 250 e i 300 euro. E’ facile aspettarsi che a Torino si rimanga su quella linea, con costi inferiori per le semifinali e a scalare, rispetto al posto scelto.

Food truck e gadget

Ma non è l'unica novità. Ieri il Comune di Torino, su proposta dell'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, ha approvato una delibera per destinare una parte dei parcheggi vicino al Pala Olimpico e all'arco del Valentino all'ospitalità dei food truck e banchi dei gadget.

Gli spettatori del Pala Alpitour, così come quelle che andranno al villaggio Eurovision allestito nel parco di San Salvario, potranno acquistare qua un panino o un ricordo dell'evento. Gli ambulanti si troveranno, rispettivamente, su corso IV Novembre e sulla carreggiata laterale ovest di Corso Galileo Ferraris e su corso Massimo D'Azeglio.