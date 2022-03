Eurovision a Torino, c’è la data di uscita dei biglietti: dove comprarli e quanto costeranno

Sta per partire la corsa al biglietto per Eurovision 2022

La corsa al biglietto per le serate di Eurovision a Torino è ai nastri di partenza. È stata infatti annunciata la data in cui verranno messi in vendita i ticket per le tre serate del Song Contest che andrà in scena il 10, 12 e 14 maggio al Pala Alpitour, ribattezzato Pala Olimpico per l’occasione.



Biglietti di Eurovision a Torino: quando escono

I biglietti usciranno giovedì 7 aprile: ad annunciarlo il sito ufficiale di Eurovision. Tre le serate in programma: nella prima, 17 nazioni si contenderanno un posto nel gran finale: Albania, Lettonia, Svizzera, Slovenia, Bulgaria, Moldavia, Ucraina, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Danimarca, Armenia, Austria, Croazia, Islanda e Grecia. La seconda semifinale vedrà la partecipazione di altri 18 paesi: Australia, Georgia, Cipro, Serbia, Finlandia, Azerbaigian, San Marino, Israele, Malta, Montenegro, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Belgio, Macedonia del Nord, Svezia, Estonia e Irlanda. L’ambizione è quella di partecipare alla finalissima, quando 25 nazioni si sfideranno per alzare il trofeo, un anno dopo la vittoria dei Maneskin. Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito sono già di diritto iscritte alla finalissima.



Biglietti di Eurovision a Torino: dove comprarli

I biglietti di Eurovision verranno venduti sulla piattaforma TicketOne, unico rivenditore ufficiale dell’evento.



Biglietti di Eurovision a Torino: quanto costeranno

I prezzi non sono ancora stati svelati ed è quindi necessario guardare al passato, alla precedente edizione, per provare a intuire qualcosa: i biglietti di Eurovision potrebbero avere un costo variabile, a seconda della serata di partecipazione. A Rotterdam i ticket per la finalissima in parterre erano stati messi in vendita a prezzi compresi tra i 250 e i 300 euro. E’ facile aspettarsi che a Torino si rimanga su quella linea, con costi inferiori per le semifinali e a scalare, rispetto al posto scelto.



iL 7 aprile i dubbi saranno sciolti e i torinesi potranno prendere d'assalto il botteghino virtuale per riservarsi un posto all'Eurovision.