Torna a colpire il piromane di Borgo Filadelfia: ancora cassonetti in fiamme in via Montevideo e via Giordano Bruno [FOTO]

Torna a colpire il piromane (ammesso che sia solo uno) di Borgo Filadelfia. Dopo gli episodi delle scorse settimane, infatti, anche pochi minuti fa sono tornati a bruciare alcuni cassonetti della raccolta differenziata. Questa volta in via Montevideo e via Giordano Bruno, a un isolato di distanza dalla caserma della Già di Finanza e dal comando dei Vigili urbani.