"Life Beyond Life", al via la seconda edizione del film festival dedicato all'oltre vita

Il 10 e l’11 aprile, presso l’Ambrosio Cinecafè sarà proposta, dall’Università Popolare ArtInMovimento e dall’Associazione Culturale SystemOut, la seconda edizione del Life Beyond Life Film Festival (https://www.lifebeyondlife.<wbr></wbr>net/), Festival focalizzato sui temi escatologici per lo più legati alla vita oltre la vita, e ha accolto prodotti cinematografici, provenienti da tutto il mondo, che trattano l’evento morte, il concetto di destino e le esperienze di medium, channeler e ricercatori spirituali.

Tra le novità di quest’anno, vi è il doppio canale di visione dei film selezionati.

In due giorni, vi saranno quattro Q&A, 24 film (di cui sei italiani, quattro olandesi e complessivamente provenienti da tredici paesi differenti) e una sperimentazione di medianità pubblica.

Accanto a questi film, la line up prevede come Cortometraggi di finzione “Ripples” (Australia) di Vicky Wanless, “Beyond Belief (UK) di Stephanie Siadatan, Waseem Mirza, Scott Samain, diretto da Haider Zafar, e “Buio e luce” (Italia) di Alessia Ambrosini.

Inoltre ci sono altri due Doc Shorts: “Médiums” (Francia) di Camille Authouart e Léa Troulard e “Mexico” (Polonia) di Malgorzata Szyszka.

Sono stati selezionati anche il documentario americano “Against The Tide” di Iain Morris e quello francese “Beyond the grave unforgotten voices” di Ericka Boussarhane; e il lungometraggio del Kyrgystan “The Road to Eden” di Bakyt Mukul e Dastan Zhapar Uulu, quello sloveno “Man with shadow” di Ema Kugler e quello americano “Transubstantiation” di Cody Knotts.

La maggior parte dei film saranno visibili on demand dal 10 al 25 aprile sul canale Vimeo dedicato raggiungibile cliccando su questo URL vimeo.com/showcase/lblff2022 e aggiungendo la password: LBLFF2022. Solo “Buio e Luce” avrà una proiezione evento on demand il 10 aprile.

Info e programma completo: https://www.lifebeyondlife.net/