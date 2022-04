Il Consiglio comunale spinge per riqualificare il Cimitero Monumentale: “Patrimonio sacro e artistico”

Valorizzare il Cimitero Monumentale di Torino attraverso una sua più attenta manutenzione: è questo, in sintesi, il contenuto di una mozione presentata dal vice presidente del Consiglio Comunale Domenico Garcea e discussa oggi pomeriggio durante un'apposita seduta congiunta della 1° e della 5° Commissione.

Valorizzare valore sacro e culturale del Monumentale

La proposta dell'esponente di Forza Italia arriva alla luce del valore non solo storico ma anche culturale della struttura: “Ho voluto rimarcare - ha spiegato – la vocazione turistica del Monumentale, oltre a quella religiosa, perché al suo interno sono presenti opere artistiche di eccezionale interesse, un repertorio di sculture del 19esimo e del 20esimo secolo in grado di creare una vera e propria città di pietra”.

Come anticipato, la richiesta è quella di valorizzare il Monumentale attraverso una cura più minuziosa delle sue infrastrutture: “Nella mozione - ha aggiunto Garcea – chiedo a sindaco e Giunta di lavorare insieme ad AFC per realizzare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, intervenendo soprattutto sui muri di cinta ripristinandoli e ritinteggiandoli, e di individuare successivamente modalità opportune per rafforzare l'identità del Cimitero come luogo sacro e risorsa di attrazione turistica”.

Manutenzione in capo ad AFC

A fare il punto della situazione sull'attuale stato del Cimitero sono stati i dirigenti comunali Paolo Camera e Sabino Palermo: “La manutenzione - hanno sottolineato – ordinaria e straordinaria delle parti comuni, compresa quella del patrimonio arboreo e la costruzione di nuovi immobili, è in mano ad AFC con funzioni stabilite dal contratto di servizio. La cura delle tombe date in concessione ai cittadini spetta invece agli stessi concessionari, così come avviene per i campi di confessioni diverse da quella cattolica con cui è possibile attivare delle convenzioni”.

Le criticità maggiori si riscontrano sui muri perimetrali: "Effettivamente – hanno concluso - esistono alcuni problemi, soprattutto in corso Regio Parco e in via Zanella, perché la manutenzione ordinaria viene eseguita a pezzi: servirebbero interventi straordinari e complessivi, riferiremo agli assessorati di riferimento quanto discusso oggi; infine non sono previsti, almeno per il momento, fondi Pnrr destinati ai cimiteri ma non possiamo escludere questa possibilità per il futuro".