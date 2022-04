Borgo Filadelfia, apre i battenti il nuovo Lidl: aspettando Esselunga, cambia il commercio di zona

Lavori a passo di carica e taglio del nastro, proprio nelle scorse ore, per il nuovo punto vendita della Lidl in Borgo Filadelfia. Aspettando che anche l'Esselunga di corso Bramante avvii la sua attività (mentre il cantiere prosegue), cambia il panorama del commercio di vicinato nel quartiere a sud dello stadio Grande Torino. Il supermercato, che celebra l'inaugurazione con moltissimi palloncini gialli e l'erba tagliata di fresco, rappresenta infatti una nuova presenza della gdo in un'area che ne conta già parecchie dal Bennet a vari discount, fino ad arrivare all'altra Esselunga, quella di corso Traiano, mentre accanto alla futura Esselunga di corso Bramante già da tempo c'è il Carrefour.

Un punto di riferimento in più, per chi abita in zona. Una concorrenza che aumenta per i piccoli negozi di quartiere. Il tutto a pochi passi da piazza d'Armi, dove tra poche settimane arriverà il ciclone Eurovision. Proprio la manifestazione internazionale, infatti, comporterà una pausa nei lavori per la viabilità connessa al supermercato: nell'accordo con il Comune, infatti, sono previsti interventi per una ciclabile che colleghi con piazza d'Armi e l'armonizzazione dei controviali di corso Sebastopoli.



Si tratta del 16° store dell’Insegna nel capoluogo, città nella quale l’Azienda ha aperto per la prima volta un punto vendita nel 1995, a soli tre anni dal suo arrivo in Italia. Il nuovo polo logistico è stato invece inaugurato a Carmagnola lo scorso settembre. Positivo anche il risvolto occupazionale dell’operazione, grazie all’assunzione di 13 collaboratori che si aggiungono alla squadra di Lidl Italia, di cui oggi fanno parte 20.000 persone.



Il nuovo edificio, che dispone di un’area vendita di circa 1.350 metri quadri, è frutto di un progetto di recupero di un’area abbandonata che un tempo ospitava una concessionaria di auto. La riqualificazione della zona ha permesso a Lidl, in linea con la propria politica di sostenibilità ambientale, di dare vita ad una struttura moderna e sostenibile con un consumo di suolo pari a zero. Sul tetto dell’edificio sono presenti un giardino e un impianto fotovoltaico da 229 kW, mentre al suo interno l’illuminazione è garantita da un sistema di luci a LED che consente il risparmio di oltre il 50% rispetto alle precedenti tecnologie. Contribuiscono alla sostenibilità della costruzione – che rientra in classe energetica A4 - anche le ampie vetrate per favorire la luce naturale e l’uso esclusivo di energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. In aggiunta, i prospetti dell’edificio prevedono un rivestimento verde verticale alternato a pareti in fibrocemento con effetto legno e all’esterno sono presenti un parcheggio da circa 125 posti auto con 4 colonnine per la ricarica gratuita di 8 auto elettriche e un sistema di recupero dell'acqua piovana. Infine, l’Azienda, da sempre attenta al contesto in cui opera, si è presa carico della riqualificazione dei marciapiedi pedonali nei dintorni del punto vendita, della realizzazione del viale pedonale e del rifacimento completo dei controviali nel tratto compreso tra la Via Giordano Bruno e Corso Galileo Ferraris.