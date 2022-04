Comune, Musei Reali e altre istituzioni aprono le porte ai turisti: il 25 aprile il 1° tour nel cuore di Torino

I Palazzi di cinque istituzioni torinesi aprono le porte ai cittadini per offrire un percorso insolito , nel cuore della città. In occasione del 25 aprile (anniversario della Liberazione), del 2 giugno (festa della Repubblica) e del 4 novembre (giornata dell'Unità Nazionale) si potranno visitare il Comune, i Musei Reali, la Prefettura, la Città Metropolitana e l'Archivio di Stato.

Il via nel Cortile d'Onore del Comune

" Questa è la casa dei cittadini: con questa iniziativa vogliamo restituire alle persone quello che è loro " ha commentato la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo , presentando l'itinerario che partirà da Palazzo Civico. Il via è fissato nel Cortile d'Onore, per poi proseguire sullo Scalone d'accesso, nella Sala Marmi e poi nella Sala Rossa, cuore della vita amministrativa torinese.

Sulle tracce dello Statuto Albertino

Alla scoperta delle ex Segreterie di Stato

Al termine i visitatori percorreranno lo scalone alfieriano, che li condurrà alle Segreterie di Stato, oggi Prefettura. "Abbiamo aderito con entusiasmo - ha commentato il Prefetto Raffaele Ruberto - a questa iniziativa, fondamentale in un sistema democratico perché consente l'identificazione dei cittadini con i loro rappresentanti. Per me che non sono torinese, è una forma di restituzione alla città". Qui si potrà ammirare la Galleria ideata da Juvarra, ma realizzata da Benedetto Alfieri tra il 1738 e il 1756.