Guerra in Ucraina, a Settimo Torinese arriva il secondo viaggio che ha fatto scappare i più fragili da Leopoli [FOTO e VIDEO]

Sono arrivati questa mattina a Settimo Torinese, in fuga dagli orrori della guerra e in particolare da quello che sta accadendo nella regione del Donbass. Sono le 82 persone portate a bordo del convoglio umanitario della Croce Rossa Italiana che ha evacuato nei giorni scorsi Leopoli, in collaborazione con la Croce Rossa ucraina: si tratta di persone fragili affette da varie patologie (anche psichiatriche) e disabilità e per le quali era necessaria un’assistenza che nel loro paese martoriato non sarebbe stata possibile. "Sono persone che hanno grossi problemi e li avevano già prima dello scoppio della guerra e che da anni sono costretti a convivere con i bombardamenti - spiega Ignazio Schintu, uno dei responsabili della missione per la Croce Rossa -. A Leopoli ci sono le barricate: di giorno è deserta, mentre di notte si muovono i miliziani. Sembra quasi impossibile che una cosa del genere succeda nel 2022 in Europa". "Ci chiedevano coperte e ora pasta e cibo precotto, a dimostrazione che non hanno più nemmeno la possibilità di cucinare", aggiunge.



Le persone portate a Settimo erano al 99% tutti nella stessa clinica. "Ma con l'avvicinarsi delle bombe hanno dovuto fuggire in fretta e furia, cercando scampo dalla guerra".