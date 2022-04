Dalla ruota di Ur alla motorwagen di Karl Benz: al Mauto una mostra sulla "preistoria" dell'automobile [VIDEO E FOTO]

È la nuova mostra “Motus” allestita al Mauto dall’8 aprile al 25 settembre realizzata su iniziativa del Museo Galileo di Firenze, il Museo Del Sidecar di Cingoli in collaborazione con lo stesso Mauto e Civita Mostre e Musei.

Un percorso trasversale dalle antiche civiltà, ideatrici della fondamentale ruota, passando dall’Egitto, alle Americhe e infine all’Europa, e che racconta momenti innovativi nella storia dell’uomo con pezzi anche curiosi come la Cattedra Viaggiante, il Velocimano e la Barca Terrestre.

In mostra

Fil rouge che collega tutti e tredici gli oggetti, frutto del lavoro di 12 anni di lavoro di Costantino Frontalini del Museo del Sidecar, è il fatto di non avere bisogno di forze esterne per muoversi, veicoli semoventi che costituiscono un moderno di svolta per l’uomo.

Il percorso è suddiviso in tre sezioni: si passa dai veicoli con meccanismo che ne consente il movimento, ai mezzi che non si muovo per forze esterne ma hanno bisogno dell’assistenza costante dell’uomo, fino ai veicoli ibridi, quello che possono sportarsi sia con energia elettrica che con un meccanismo interno.

Ed ecco allora il carro automotore progettato da Leonardo da Vinci che veniva utilizzato come attrazione anche durante le feste, e ancora il triciclo meccanico di Stephen Farfler, l'antenato potremmo dire della carrozzina perché essendo paralizzato negli arti inferiori gli consentiva di spostarsi per la città. Infine oggetti più ludici come il teatrino semovente di Erone di Alessandria con le varie fasi meccaniche del rito dionisiaco.

La mostra, curata da Giovanni di Pasquale, riapre la stagione di eventi al Mauto. Dal 14 aprile al 19 giugno infatti partirà anche l’esposizione “L’automobile come opera d’arte: studi di restauro e conservazione”.