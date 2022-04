Maurizio Scandurra: “Angolo 16, quel corner di gusto e benessere in Torino”

“Torino conferma la propria vocazione culinaria, prima tra le città italiane per numero di locali che spaziano dal food al beverage. Ed è in quest’ottica lungimirante che rientra ‘Angolo16’, raffinato corner di deliziose prelibatezze, servite in tavola da un personale altrettanto squisito, che lambisce l’elegante cornice storica di Piazza Solferino”. Esordisce così Maurizio Scandurra, giornalista radiotelevisivo e saggista cattolico (già in passato nel cast di importanti programmi di ‘Raiuno’ e ‘Raidue’ quali ‘Mattina in Famiglia’, ‘Telethon’ e ‘Scalo 76’) ospite del noto locale fondato da Cristina Sartorio, noto medico chirurgo estetico, e Antonio Colucci, brillante ingegnere, entrambi torinesi doc.

“L’ambiente luminoso, dalle tinte calde e moderne a toni di beige e grigio declinati in morbide pannellature arredano finemente uno spazio in cui il gusto trova comodamente casa, ambientandosi al meglio all’interno di un menù variegato in grado di esaltare i sapori, i colori, gli aromi e i profumi tipici della migliore tradizione enogastronomica ligure e piemontese”, prosegue l’opinionista scoperto dal noto regista e autore tv Michele Guardì, e spesso ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo a ‘La Zanzara’ di Radio24’, nonché inviato di ‘NotizieOggi Lineasera’ di ‘Canale Italia’ con Vito Monaco e titolare con Francesco Vergovich di una rubrica settimanale sulle frequenze nazionali della seguitissima ‘Radio Radio’.

“Completa l’offerta una selezione di cibi idonei a un regime alimentare dietetico personalmente stilata dalla Dottoressa Sartorio, capace di sposare con ameno e sapiente equilibrio esigenze ipocaloriche, apporti nutritivi, palato e rispetto delle proprietà organolettiche degli alimenti”.





Per poi concludere: “Platone ricorda spesso nei propri testi il valore aggiunto della tavola quale luogo privilegiato deputato all’arte dell’incontro, che è poi quella della vita. Condividere un pasto a casa di Cristina e Antonio, in una location suggestiva e dalla proposta appetibile, competitiva e alla portata di tutti, significa ribadire, rafforzandolo, il valore di un’amicizia fraterna nata dall’unione di due passioni divenute egualmente professioni: scrittura, salute e bellezza, fondamentali per un reale benessere psicofisico e olistico insieme dell’individuo”, chiosa entusiasta Maurizio Scandurra, biografo di artisti quali Ivana Spagna, Pietruccio Montalbetti dei Dik Dik e Valerio Liboni dei Nuovi Angeli, anche appassionato curatore e contributor dell’opera prima di Cristina Sartorio, dal titolo ‘La bellezza dell’imperfezione’, edito da ‘HCA Edizioni’ e già Bestseller Amazon.