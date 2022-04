Cede una grata nel cortile dell'asilo di via Gioberti, bimbo di 5 anni cade ma sta bene

È stato subito accertato che il bambino non ha riportato ferite , ed è stato portato all’ospedale infantile Regina Margherita insieme al papà per ulteriori accertamenti .

Gli uffici tecnici del Comune di Torino hanno effettuato un sopralluogo e hanno constatato lo scalzamento di un profilo nascosto della grata non ispezionabile durante i normali controlli di routine. La grata è quindi uscita dalla sede, senza cadere, creando una sorta di scivolo che fortunatamente ha accompagnato la caduta del bambino. Anche l’assessora all’istruzione, Carlotta Salerno , si è recata subito nella scuola poi in ospedale per accertarsi delle condizioni del bambino e ha atteso che venisse dimesso dai sanitari.

“La sicurezza nelle nostre scuole - dichiara l’assessora Salerno- la sicurezza dei bambini è una priorità per tutta l’amministrazione e per tutto il personale dell'edilizia scolastica. Stiamo - sottolinea - facendo approfondimenti tecnici per chiarire l'accaduto e soprattutto perché incidenti di questo genere non si verifichino. Ringrazio le maestre che oggi si sono dimostrate preparate nella gestione di un incidente, mantenendo la calma e rassicurando il bimbo fino all'arrivo dei soccorsi”.