Fatima, potrebbe non essere stato un gioco finito male: accusa di omicidio volontario per il patrigno

Arriva una svolta (dal significato terribile) nel caso di Fatima, la bimba morta dopo essere precipitata dal balcone al quinto piano di una casa di via Milano. L'accusa, nei confronti del patrigno - compagno della madre - cambia infatti da omicidio colposo a omicidio volontario.



L'uomo, 32 anni, ha sempre parlato di un gioco finito in tragedia. Ma la versione potrebbe essere diversa da quello che è successo in realtà. E così il giudice per le indagini preliminari ha emesso una nuova ordinanza, accogliendo le richieste del pubblico ministero.