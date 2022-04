"L'ho aggredito perché è il nuovo capo della mafia nigeriana". Non gli credono: condannato a 9 anni

Ha sostenuto di aver agito per legittima difesa, dovendo fronteggiare il nuovo capo della mafia nigeriana a Torino. Ma C.O. - anche lui nigeriano - non è stato creduto e il giudice l'ha condannato a 9 anni di carcere.



I fatti risalgono allo scorso 27 giugno, quando l'imputato colpì la vittima con una bottiglia rotta in corso Vigevano. Lo ferì due volte al collo e poi spiegò che l'aggredito voleva estorcergli 500 euro non pagati in occasione del rito di affiliazione alla mafia nigeriana. Si sarebbe trattato dunque del nuovo Ebaka (in gergo, il capo della mafia nigeriana degli Eiye, ndr), ma i giudici non hanno creduto all'uomo, condannato dunque alla prigione.



Sei anni di galera, infine, per un altro imputato: per lui è scattata l'assoluzione dall'accusa di tentato omicidio, ma è stato incriminato per una rapina commessa il giorno precedente.