TOHorror Fantastic Film Fest: sugli schermi il documentario "Fulci Talks"

Il TOHorror Fantastic Film Fest continua i suoi appuntamenti mensili al Cinema Massimo con la proiezione del documentario di Antonietta De Lillo Fulci Talks in sala sabato 9 aprile alle ore 21.

Nel documentario troviamo tutto il cinema del maestro Fulci a partire dai materiali girati nel 1993 in collaborazione con il critico Marcello Garofalo. Con il solo Fulci in scena, il film si dipana in una lunga, schietta intervista dal ritmo dirompente, avvincente come un thriller, dove il regista romano si regala alla videocamera mentre ripercorre le tappe della propria carriera e racconta – con trasparenza e cultura impareggiabili – la propria filosofia cinematografica.

Antonietta De Lillo

Fulci Talks

(Italia 2021, 80’, DCP, col.)

Una cavalcata attraverso tutto il cinema del maestro Fulci, dalla commedia al thriller, dagli spaghetti western all’horror; ma anche un viaggio nel cinema italiano e internazionale che Fulci ha conosciuto, amato e a volte anche criticato senza peli sulla lingua. Un ritratto inedito di un grande e raffinato artigiano del cinema, colto nel momento in cui vede finalmente la critica riconoscere alle sue pellicole lo status di cult, in procinto di diventare punti di riferimento per un’intera generazione di registi e spettatori.

Sab 9, h. 21.00