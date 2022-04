Il Motovelodromo riaccoglie bici e atletica: domani l'inaugurazione delle piste

Per queste ultime due discipline continueranno anche le attività con le scuole delle Circoscrizioni 7 e 8, che hanno già portato oltre 600 studenti delle scuole elementari, medie e superiori al Motovelodromo. I corsi di bici per bambini e ragazzi inizieranno nella settimana del 18 aprile. Grazie al progetto Briko4kids, finalizzato all’avvicinamento dei più piccoli al mondo delle due ruote, avranno come focus la sicurezza. Oltre alla pista e alla pump track di corso Casale, verrà usata anche la ciclabile sul Lungo Po.