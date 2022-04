Al Cinema Massimo, il regista Marco Pasquini presenta in sala "La guerra che verrà"

Marco Pasquini martedì 12 aprile alle ore 20.30 presenta in sala al Cinema Massimo, "La guerra che verrà" , il suo documentario, prodotto da NACNE SAS con RAI CINEMA e in Concorso Italiano al Festival dei Popoli, filmato in una delle prime linee tristemente più longeve delle guerre attualmente in corso nel pianeta, il conflitto siriano.

La guerra che verrà (I 2021, 80′) racconta di vite in trincea, di un conflitto permanente, di soldati in attesa, di un’amicizia interrotta, mostra la quotidianità di un avamposto di prima linea all’interno dell’esercito regolare siriano. Attraverso un accesso straordinario, il film racconta l’area più pericolosa del fronte descrivendo la routine quotidiana delle truppe governative. Le giornate dei soldati Baraq, Zouheir e del loro battaglione scorrono lenti e ripetitivi. La realtà quotidiana della guerra è diversa da quella disegnata nell’immaginario collettivo, scivola in un susseguirsi di azioni e di riti militari apparentemente senza fine, in un tempo dell’attesa interrotto da improvvise accelerazioni e drammi. Lo scavo delle trincee, i turni di guardia, la pulizia delle armi, i racconti, le esercitazioni.