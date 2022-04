Dalle Ogr Torino alla Biennale di Venezia: inizia il viaggio del progetto "Alluvium"

La primavera di OGR Torino ha un respiro internazionale: con il progetto "Alluvium" di Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh e Hesam Rahmanian dal 23 aprile fino al 27 novembre OGR sarà a Venezia in occasione della 59^Esposizione Internazionale d’Arte.

Ma il viaggio inizia da Torino, domani 10 aprile, quando il progetto sarà presentato in anteprima al pubblico, in corso Castelfidardo.

Dal 19 al 29 maggio OGR accoglierà inoltre "Hermès in the Making", il grande evento con cui Hermès invita il pubblico a incontrare i suoi artigiani e a scoprire il modello sostenibile della maison. Sostenibilità, qualità e innovazione, valori che richiamano sfide più che mai cruciali per il nostro tempo, in armonia con la mission e le progettualità che contraddistinguono OGR Torino.Due appuntamenti che nei prossimi mesi arricchiranno la storia di OGR Torino, hub creativo e dinamico in cui arte contemporanea, creatività e innovazione si incontrano.

Tra arte, performance e dj-set, l’anteprima del progetto di Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh e Hesam Rahmanian, che OGR presenterà in occasione della Biennale Arte 2022.

Da Dubai a Venezia e, al centro, Torino. Il viaggio di Alluvium degli artisti iraniani Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh e Hesam Rahmanian inizia a Torino, dove sarà presentato in anteprima, prima di approdare a Venezia in occasione della Biennale Arte 2022.

Una giornata per scoprire il progetto, il suo significato e il suo legame con le ex officine grandi riparazioni di corso Castelfidardo. Alle ore 12 l’esposizione in OGR Cult di una delle sculture della serie ALLUVIUM sarà accompagnata dalla performance della danzatrice Francesca Ugolini. A seguire il dj-set di XIII e Stefania Vos presso Snodo arricchirà con sonorità live l’esperienza dell’area food & drink di OGR Torino. In occasione dell’anteprima torinese, gli artisti hanno coinvolto la performer torinese Francesca Ugolini, in un processo di rilettura della scultura esposta.

Hermès in the making

Alla scoperta degli artigiani e del modello sostenibile e responsabile di Hermès.

Nella Sala Fucine di OGR Torino la scenografia ispirata al tavolo da lavoro dell’artigiano – si articola intorno a quattro temi che sono alla base della storia e dello sviluppo della maison: tutela e trasmissione dei savoir-faire, rispetto e qualità delle materie, consapevolezza del valore del tempo, radicamento territoriale.

Con questa esplorazione della manifattura contemporanea la maison Hermès porterà a scoprire, attraverso il lavoro degli artigiani, come nascono oggetti concepiti per durare.

Fabbricate con le materie più belle, le creazioni della maison acquisiscono una patina, si abbelliscono nel tempo, si trasmettono e si riparano.

Per info: www.ogrtorino.it