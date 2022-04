Carl Brave protagonista del prossimo Stupinigi Sonic Park

Carl Brave, artista e produttore multiplatino, sarà protagonista di un grande concerto sul palco di Stupinigi Sonic Park il 20 luglio. Con l’annuncio del concerto del musicista romano il festival nel parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, si conferma come l’appuntamento da non perdere di un’estate indimenticabile che vedrà finalmente il ritorno alla musica dal vivo.



Carl Brave sarà accompagnato dalla sua super band composta da dieci elementi tra percussioni, trombe e sax, basso, batteria, chitarre e tastiere.



Artista da oltre 30 Dischi di Platino, tour sold out e primi posti in radio, Carl Brave è tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano. Pioniere come producer e primo rapper a portare la sua musica nei teatri con il suo tour nell’insegna del sold out “Notti Brave in Teatro”. In pochissimi anni, concerto dopo concerto, ha conquistato pubblico e critica fino al concerto evento dello scorso anno all'Arena di Verona.

Per info: stupinigi@sonicparkfestival.it