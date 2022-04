Maxi incendio sulla Cima Bossola, tra Rueglio e Meugliano: boschi in fiamme e allarme per alcune baite

Incendio a Rueglio, in Valchiusella

Il primo incendio si era propagato ed era stato spento venerdì sera, provocato dal forte vento. Ma il fuoco covava ancora sotto la cenere e ieri è tornato ad attaccare i boschi della Valchiusella, nel Canavese.

Questa notte in particolare le fiamme hanno raggiunto la Cima Bossola, fino a 1.500 metri, tra Rueglio e Meugliano, dove si è sviluppato un maxi incendio in una zona boschiva. Non si esclude che l'origine possa essere dolosa.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari, che stanno tentando di limitare i danni - anche grazie all'intervento di un canadair - e di mantenere il rogo in un'area lontana dalle abitazioni, anche se c'è un po' di apprensione per alcune baite della zona, fortunatamente disabitate.