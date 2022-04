Valchiusella tra le fiamme, l'origine del rogo sarebbe dolosa. Il Comune di Rueglio: "Vergognatevi"

Sarebbero dolose le origini del maxi incendio che sta devastando la Valchiusella, in particolare i territori di Issiglio, Rueglio e Maugliano (LEGGI QUI).

I vigili del fuoco e oltre 60 volontari sono al lavoro per fermare le fiamme su due fronti nel territorio di Rueglio: uno è nei pressi del torrente Chiusella e l'altro sulla cima Bossola, dove a causa del forte vento l'incendio è avanzato rapidamente. Oltre che con le squadre a terra, i vigili del fuoco, con 22 uomini e 10 mezzi, sono in azione un Canadair e un elicottero Erickson della flotta nazionale che stanno continuando a gettare acqua. Presenti anche droni per raggiungere le zone più impervie e mappare lo scenario.

Sembra scongiurato, al momento, il rischio che le fiamme si propaghino fino alle baite abbandonate della Cima Bossola: il rogo sembra infatti concentrato sull'area boschiva.

Intanto, il Comune di Rueglio ha disposto l'apertura del centro operativo comunale (coc) in modo da assicurare il supporto necessario a tutte le squadre di soccorso impegnate sul campo. La stessa Città ha attaccato sui social i possibili piromani che avrebbero dato il via all'incendio: "Un solo stupido - e speriamo non doloso - gesto può devastare il patrimonio boschivo sia sotto l'aspetto ambientale che in relazione alla filiera economica connessa". "Si tratta - continua il messaggio pubblicato sui social - di un atto criminale privo di senso e che si spera non resti per l'ennesima volta impunito. Vergognatevi".