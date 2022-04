In 20.000 ad ArteGenova. Artista torinese vince il Premio Banca Mediolanum

Con 20.000 presenze si chiude oggi (ore 20) la 17^ edizione di ArteGenova, mostra mercato di arte moderna e contemporanea che la società padovana Nef organizza dal 2005 alla Fiera di Genova e che si è tenuta al padiglione Jean Nouvel dall’8 al 10 aprile.

L’edizione 2022 ha portato a Genova un centinaio di galleristi da tutta Italia e dalla Slovenia, con opere di oltre 500 artisti tra i nomi più conosciuti del panorama internazionale; più 54 tra gallerie, associazioni, collettivi e singoli artisti emergenti giunti da Italia e Svizzera, presenti nella sezione Contemporary Art Talent Show che riunisce opere dal costo inferiore ai 5.000 euro e alla quale è abbinato il Premio Banca Mediolanum (sponsor di ArteGenova) vinto quest’anno da Gianni Lorenzo Depaoli di Torino con l’opera “Solo” realizzata in pelle e inchiostro di calamaro: “E’ il mio modo per far rinascere gli scarti e restare legato al lavoro di famiglia: i miei genitori vendevano il pesce di cui per anni sono stato importatore”.