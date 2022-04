Borgo Dora come cornice di un romanzo: ai ragazzi del Volta la sfida di scrivere il finale. Il 29 aprile la "resa dei conti"

"Come ho già sperimentato in passato, invitare i ragazzi a scrivere il loro finale può essere un momento intenso - spiega Chierici - sia dal punto di vista dei contenuti (non è inusuale che vengano fuori delle conclusioni molto originali, ma è anche possibile che i ragazzi tirino fuori un "buio" che li abita), sia dal punto di vista stilistico, perché non è semplice inserirsi in una narrazione altrui, entrare nel ritmo, inserire elementi che ricorrono nel resto del romanzo".



Al momento via mail sono arrivati circa 50 finali, ma altrettanti potrebbero essere in viaggio verso la casella di posta elettronica dell'autore. In questi giorni ci saranno gli incontri con le classi, ma la data segnata con un circoletto rosso sul calendario è quella del 29 aprile: destinazione Borgo Dora.