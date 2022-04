Furnish Art: l’arredamento di lusso arriva online, ma rimane il contatto con il cliente

Nell’era del digitale, non c’è nulla di cui sorprendersi: anche i negozi e le boutique di un certo livello hanno scelto di aprire un proprio marketplace online, in modo da arrivare ad un maggior numero di clienti e semplificare la loro esperienza d’acquisto. Per quanto riguarda l’ambito dell’interior design, un grande esempio in tal senso è rappresentato da Furnish Art: il marketplace specializzato in arredamento di lusso che sta riscuotendo un grandissimo successo ultimamente. Il portale, che si rivolge sia ai privati che ai professionisti del settore, offre tuttavia un’esperienza differente rispetto ai classici e-commerce. Questo perché nel suo catalogo vanta pezzi esclusivi, frutto del genio dei migliori designer e dell’abilità artigianale del made in Italy.

L’arredamento di lusso è dunque arrivato online, ma l’esperienza d’acquisto è completamente diversa su Furnish Art. Scopriamo nel dettaglio come funziona questo portale e perché piace così tanto a coloro che cercano pezzi esclusivi per rendere unica la propria casa.

Furnish Art: pezzi d’arredamento esclusivi dei migliori designer

Furnish Art è un marketplace che offre un catalogo decisamente ampio, all’interno del quale è possibile trovare dei pezzi d’arredamento esclusivi. Si tratta dunque di uno shop online che si rivolge esclusivamente agli estimatori dell’interior design, a coloro che vogliono rendere unici gli ambienti della propria casa o dell’ufficio con arredi di altissimo livello. Il punto di forza di Furnish Art sta nell’eccellente qualità dei pezzi che propone, esempio di un made in Italy in cui la ricercatezza e la cura dei dettagli non passano di certo inosservate.

All’interno del marketplace anche i clienti più esigenti possono trovare soluzioni d’arredo perfette, in grado di assecondare i loro gusti e la loro estrosità.

L’esperienza d’acquisto online cambia e mantiene il contatto con il cliente

A differenza dei classici marketplace e degli e-commerce che possiamo trovare nel mondo del web, Furnish Art offre un’esperienza d’acquisto completamente diversa. I clienti possono sfogliare il catalogo ed effettuare il proprio ordine in tutta libertà, utilizzando il portale online che funziona sostanzialmente come tutti gli altri. Quello che però cambia è che su Furnish Art non si perde mai il contatto umano e professionale. Una volta che si è effettuato il proprio ordine infatti, gli arredi non vengono inviati nell’immediato ma si viene prima contattati da un operatore. In questo modo si ha la possibilità di parlare con qualcuno in carne ed ossa, chiedere informazioni, avere tutte le delucidazioni del caso e solo dopo confermare in via definitiva il proprio acquisto.

Questo è un dettaglio che fa una grandissima differenza e che contribuisce a rendere Furnish Art uno dei marketplace specializzati in arredamento di lusso più apprezzati del momento. D’altronde, quando si acquista un pezzo esclusivo di design, avere la possibilità di interfacciarsi con un professionista è importante.

Ecco perché Furnish Art è ad oggi un punto di riferimento per gli estimatori dell’interior design e per coloro che desiderano arredare la propria casa con uno stile unico ed inconfondibile. Nulla è lasciato al caso ed il cliente non viene mai lasciato solo.