APS Amici per la musica di Venaria lancia la nona edizione del Premio Luigi Nono

L’APS Amici per la Musica di Venaria Reale bandisce la nona edizione del Premio internazionale di Composizione Luigi Nono, volto a promuovere la musica contemporanea e a creare opportunità di incontro tra chi la compone e chi la esegue. Possono partecipare compositori e compositrici di qualunque nazionalità, fino ai 40 anni.

Il vincitore/la vincitrice riceverà un premio di 1.000 euro e la commissione di un brano scritto appositamente per il vincitore del Premio Novecento del Concorso Internazionale di Musica da Camera Luigi Nono 2022, da eseguire nella stagione concertistica 2023 degli Amici per la Musica.

La giuria di questa edizione del Premio è formata da Giorgio Colombo Taccani (ITA), Lilya Ugay (UZ/USA) e, per la prima volta, da Gianluca Castelli, il compositore di Venaria Reale, che ora vive e lavora in Germania, che è stato tra i principali ideatori di questa competizione. La carriera compositiva di Castelli è ormai internazionale, come testimoniano anche i numerosi premi vinti in varie parti del mondo, la sua vita a Düsseldorf, ma i legami con la città natale rimangono forti, per ragioni familiari e per la sua appartenenza della Commissione artistica degli Amici per la Musica. A proposito del Premio di Composizione che ora si apre, Castelli commenta: «Gli Amici per la Musica credono nell'arte come materia viva che si evolve nel tempo presente e che rispecchia valori e contraddizioni della società in cui viviamo; siamo fieri di poter contribuire nel nostro piccolo, anche con questo Premio, creando un'occasione in più per degli artisti di esprimere le loro idee».

Il bando del Premio Luigi Nono è del tipo “Call for Scores”. La scadenza è 15 luglio 2022.

I concorrenti devono presentare due proprie composizioni in formato PDF. I brani possono essere per strumento solista o per ensemble (massimo 15 elementi); sono ammessi brani con elettronica. I due brani possono essere entrambi per strumento solo, entrambi per ensemble o uno per tipo. La durata dei brani deve variare dai 5 ai 15 minuti ciascuno. I brani possono essere scritti in qualunque stile ed estetica. Sono ammessi brani già eseguiti o premiati ad altri concorsi.

Ogni concorrente dovrà inviare anche la registrazione in formato MP3 di almeno una delle due composizioni presentate.

Le partiture devono essere rigorosamente anonime, in tutti i loro elementi. Per facilitare il compito della giuria, le indicazioni in partitura devono essere in italiano, inglese, francese o tedesco.

Elemento caratterizzante della competizione è la commissione di un brano, che si va ad affiancare al premio di 1.000 euro. Il brano dovrà essere scritto per il vincitore del Premio Novecento, attribuito a solista o gruppo per miglior esecuzione di un brano composto dopo il 1950, nell’edizione 2022 del Concorso internazionale di Musica da Camera Luigi Nono, che si svolgerà nell’ottobre di quest’anno. Il brano composto dal premiato sarà eseguito in prima assoluta nella successiva stagione degli Amici per la Musica, che organizzano entrambi i concorsi.

Vincitori delle passate edizioni sono stati Eden Lonsdale (2021), Andrew Toll (2020), Jon Paul Mayse (2019), Alessandro Ratoci (2018), Igor Santos (2017), Styilianos Dimou (2016), Gabriele Cosmi (2015), Matteo Magistrali (2014). L’edizione 2021 ha visto la partecipazione di 106 compositori, provenienti da 37 paesi, mentre, nel complesso delle edizioni, al Premio di Composizione hanno partecipato 360 concorrenti, provenienti da 46 Paesi di tutti i cinque continenti, con vincitori provenienti da Europa, Nord America, Sud America.

Il nome del vincitore/trice dell’edizione 2022 del Premio sarà pubblicato sulla pagina Facebook e sul sito degli Amici per la Musica www.amiciperlamusica.com entro l’inizio del Concorso Internazionale di Musica da Camera Luigi Nono (21 ottobre 2021). I risultati saranno altresì annunciati al pubblico durante la cerimonia di premiazione del Concorso, domenica 23 ottobre 2022.

Il bando integrale e il modulo di iscrizione si scaricano dal sito dell’Associazione Amici per la Musica alla pagina: www.amiciperlamusica.com/composition2022

Per iscrizioni e informazioni: iscrizioni@concorsoluiginono.com