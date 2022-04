Bancarelle nel centro di Settimo Torinese: una domenica in Fiera per la città che attende la Pasqua [FOTO]

Una fiera per celebrare la primavera e attendere la Pasqua, ormai imminente. Un evento "fortemente voluto e organizzato dall'associazione commercianti del Centro con la collaborazione della Pro Loco" è quello che dalle prime ore di ieri ha animato le vie del cuore di Settimo Torinese.



Si tratta di ArtigianGusto, che ha avuto anche il supporto di Different Events. "Di solito - spiega un'organizzatrice - puntiamo su due tipologie di fiere: food e no food. Quest'anno dimostra di funzionare e speriamo si possa ripetere, in attesa del prossimo appuntamento, fissato per il 15 maggio".



"Ringrazio i commercianti - commenta la sindaca, Elena Piastra - per il loro impegno nell'organizzazione di questa Fiera".